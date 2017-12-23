THY'nin Yeni Kargo Uçağı İstanbul'da

Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası Turkish Cargo, 102 ton yük taşıma kapasiteli çift motorlu Boeing-777F tipi yeni kargo uçağı teslim aldı.



Hava kargo taşımacılığında kapasitesini her geçen gün arttırmaya devam eden THY'nin alt markası Turkish Cargo, 2017 yılı içerisinde sipariş ettiği ikinci Boeing -777F model kargo uçaklarından ikincisini de İstanbul'a getirdi. ABD'li uçak üreticisi Boeing'in Seattle'daki tesislerinden havalanan uçak, öğren saatlerinde Atatürk Havalimanı'na teker koydu. Turkish Cargo, 102 ton taşıma kapasitesine sahip Boeing -777F modelinin ilkini ise Aralık ayının başında bünyesine katmıştı.



2017'de yüzde 26 oranında kapasite artışı



Geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla kargo-posta taşımacılığında ciddi yükseliş yakalayan THY, Ocak- Kasım 2016 döneminde 807 bin 828 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde yüze 26,3 artışla bu rakamı 1 milyon 20 bin 72 tona yükseltti.



Tam yükle 9 bin kilometre gidiyor



Dünyanın en uzun menzilli ikiz motorlu kargo uçağı olan 777 F, teknolojik anlamda, gelişmiş 777-200 LR (uzun menzilli) yolcu uçağına dayanmakla birlikte, 102 bin kilogram tam yüklü hali ile 4 bin 900 deniz mili (9 bin 70 kilometre) uçabiliyor. 777 F aynı zamanda yakıt verimliliği bakımından iyi bir performans sergiliyor.



Uçuş ağına 7 destinasyon daha ekleniyor



Öte yandan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Aralık ayı başında gerçekleştirilen ve Turkish Cargo filosundaki ilk B777 tipi kargo uçağının teslim töreninde yaptığı konuşmada direkt kargo seferi düzenlenen nokta sayısının 55'ten 73'e çıkarıldığını açıkladı. Aycı, 2018 yılında da kargo seferi yapılan nokta sayısının artırılacağı müjdesini vererek bu kapsamda Turkish Cargo'nun 2018 yılı Ocak ayında uçuş ağına 7 yeni destinasyon daha ekleneceğini belirtti. Turkish Cargo, Ocak ayından itibaren Porto Riko'nun liman şehri Aguadilla, Kolombiya'nın başkenti Bogota, Nijerya'nın kuzey bölgesinde yer alan Kano, ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Houston ve yine ABD'nin Atlas Okyanusu kıyısında bulunan Miami, Tayvan'ın özel şehirlerinden biri olarak bilinen Taipei Taoyuan ve Kanada'nın ticaret merkezi olarak bilinen Toronto'yu uçuş ağına ekleyecek. - İSTANBUL