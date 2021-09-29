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THY'nin uçuşları, Hong Kong tarafından durduruldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Genel

THY'nin uçuşları, Hong Kong tarafından durduruldu Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi, bir yolcunun Covid-19 pozitif iki yolcunun ise sağlık düzenlemelerine uymadığı gerekçesiyle Türk Hava Yolları'nın uçuşlarını 12 Ekim'e kadar askıya aldı.

THY'nin uçuşları, Hong Kong tarafından durduruldu

İSTANBUL - Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi, bir yolcunun Covid-19 pozitif iki yolcunun ise sağlık düzenlemelerine uymadığı gerekçesiyle Türk Hava Yolları'nın uçuşlarını 12 Ekim'e kadar askıya aldı.

Hong Kong resmi televizyonu RTHK'nin internet sitesinde yer alan habere göre, sağlık yetkilileri Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan gelen tüm uçuşlarının 12 Ekim'e kadar askıya aldıklarını belirtti. Türk Hava Yolları'nın uçuşlarının askıya alınma nedeni ise, Pazar günü İstanbul'dan Türk Hava Yolları uçağı ile Hong Kong'a gelen bir yolcunun Covid-19 testinin pozitif çıkması ve aynı uçakta bulunan iki yolcunun ise Covid-19 sağlık düzenlemelerine uymadığı tespit edilmesinin olduğu açıklandı.

THY'nin uçuşları, Hong Kong tarafından durduruldu

THY'nin uçuşları, Hong Kong tarafından durduruldu

THY'nin uçuşları, Hong Kong tarafından durduruldu

THY'nin uçuşları, Hong Kong tarafından durduruldu
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