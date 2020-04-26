THY'nin uçuş ekibi koronavirüsten ölen meslektaşlarını unutmadı
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THY'nin uçuş ekibi koronavirüsten ölen meslektaşlarını unutmadı

DÜNYA Pilotlar Günü'nde, Karadağ'ın Podgorica'dan 153 Türk vatandaşının İstanbul'a getiren Türk Hava Yolları'nın (THY) tahliye uçuşunu gerçekleştiren uçuş ekibi, koronavirüsten hayatını kaybeden meslektaşlarını unutmadı.

26.04.2020 09:12 | Son Güncelleme: 26.04.2020 09:13
THY'nin uçuş ekibi koronavirüsten ölen meslektaşlarını unutmadı
DÜNYA  Pilotlar Günü'nde, Karadağ'ın Podgorica'dan 153 Türk vatandaşının İstanbul'a getiren Türk Hava Yolları'nın (THY) tahliye uçuşunu gerçekleştiren uçuş ekibi,  koronavirüsten hayatını kaybeden meslektaşlarını unutmadı.

Karadağ'ın Podrogorica şehrinde bulunan 153 Türk vatandaşını İstanbul'a getiren THY'nin tahliye seferinde özel anlar yaşandı. Seferde görevli Yardımcı Pilot Kaan Yürekli ve Kaptan Pilot Onur Yazgan yaptıkları anonsta koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden meslektaşları Serdar Gündoğdu, Mustafa Özden Türkon ve Mehmet Ali Kılıç'ı  Dünya Pilotlar Günü'nde unutmadı. Kaptan pilot Onur Yazgan yaptığı anonsta " Saygıdeğer misafirler ve kabin ekibi arkadaşlarım; ben kaptan pilot Onur Yazgan ve yardımcım Kaan Yürekli olarak ince düşünceniz için teşekkür ederiz. Biz de bu anlamlı günü, kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarımız Serdar Gündoğdu, Mustafa Özden Türkon ve Mehmet Ali Kılıç kaptanlarımıza atfediyoruz. Siz değerli misafirlerimizi güzel yurdumuza taşımaktan ve kabin ekibi arkadaşlarım ile aynı ailenin ferdi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Saygılarımızla"dedi.

KABİN AMİRİNİN ANONSUNA YOLCULAR ALKIŞLARLA EŞLİK ETTİ

Kabin Amiri Dilara Kimya ise yaptığı  " Değerli misafirlerimiz, Bugün, koşullar ne olursa olsun, dünyanın neresinde olursak olalım bizleri sevdiklerimize güvenle ulaştıran pilotlarımızın günü. Sizlerin huzurunda uçuşumuzun kaptanları Onur Yazgan ve Kaan Yürekli ile ulusal havacılığımıza katkı sağlayan tüm pilotlarımızın dünya pilotlar gününü kutlarız. Sizinle aynı takımda olmaktan gurur duyuyoruz" anonsunu tahliye uçuşundaki yolcular alkışlarla destekledi.

BU ZOR GÜNLER GEÇECEK

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya üstün ise şunları söyledi:

"Bu yıl gökyüzü onlarsız, daha renksiz, daha sessiz. Ama biliyoruz ki bu zor günler geçecek. Kaptanlarımız bizi yeniden gökyüzüne taşıyacak, sevdiklerimize güvenle ulaştıracak. Ülkemiz havacılığına kaktı sağlayan tüm pilotlarımızın Dünya Pilotlar Günü kutlu olsun."


- İstanbul

Kaynak: DHA

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