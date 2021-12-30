THY'nin uçakları Kırgızistan'a bir türlü inemedi - Haberler
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THY'nin uçakları Kırgızistan'a bir türlü inemedi

İhlas Haber Ajansı / Tuncer Cengiz - Haberler | Genel

THY'nin uçakları Kırgızistan'a bir türlü inemedi THY uçakları uzun süre havada tur attı Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Bişkek seferini yapan uçakları Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı'na uzun süre inemedi.

İSTANBUL (İHA) - THY'nin uçakları Kırgızistan'a bir türlü inemedi

THY uçakları uzun süre havada tur attı

İSTANBUL - Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Bişkek seferini yapan uçakları Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı'na uzun süre inemedi. Etkili olan sis nedeniyle inişini gerçekleştiremeyen THY uçağı, uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul -Bişkek seferini yapan TK346, TK348 sefer sayılı yolcu uçakları ile TK6524 sefer sayılı kargo uçağı sis nedeniyle Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı'nda uzun süre inemedi. Sis nedeniyle uzun süre havada atan THY uçakları daha sonra Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde indi.

Sisin etkili olduğu Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 150 metrenin altına inerken olumsuz hava koşulları normale dönmemesi durumunda, havalimanına inecek uçaklar başka meydanlara yönlendirilecek.

THY'nin uçakları Kırgızistan'a bir türlü inemedi

THY'nin uçakları Kırgızistan'a bir türlü inemedi

THY'nin uçakları Kırgızistan'a bir türlü inemedi

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İhlas Haber Ajansı / Tuncer Cengiz - Son Dakika Haberleri

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