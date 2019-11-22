THY'nin uçağı Odessa Havalimanı'nda pist dışına çıktı
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THY'nin uçağı Odessa Havalimanı'nda pist dışına çıktı

Türk Hava Yolları (THY) uçağının, Odessa Uluslararası Havalimanı'na inişi sonrasında pist dışına çıktığı bildirildi.

22.11.2019 00:16 | Son Güncelleme: 22.11.2019 00:16
THY'nin uçağı Odessa Havalimanı'nda pist dışına çıktı

(THY) uçağının, Odessa Uluslararası Havalimanı'na inişi sonrasında pist dışına çıktığı bildirildi.

THY'den yapılan açıklamada, "TK 467 sefer sayılı İstanbul-Odessa seferini icra eden, TC-JGZ kuyruk tescilli uçağımız Odessa Uluslararası Havalimanı'na inişi sonrasında pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 134 yolcumuz ve uçuş ekibimiz hiçbir yaralanma olmadan uçaktan tahliye edilmiştir." denildi.

Açıklamada, konu ile ilgili araştırmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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