THY'nin Türk vatandaşlarıne yönelik ikinci özel seferi New York'tan ayrıldı

NEW Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ABD'de kalan Türk vatandaşları için Türk Hava Yollarının (THY) düzenlediği ikinci özel tahliye uçağı New York'tan kalktı. New York John F. Kennedy Havalimanı'na (JFK) gelen Türk vatandaşları, THY özel seferi ile bugün New York yerel saati ile 12.30'da Türkiye'ye hareket etti. Yüzlerinde koruyucu maskelerle bilet işlemlerini tamamlayan Türk vatandaşı yolcular, yakınları tarafından uçağa ellerinde Türk bayrakları ile uğurlandı. Yolcuların uçağa alınmadan önce tek tek ateşleri ölçülerek sağlık muayenesinden geçirildiği kaydedildi. JFK'deki Türk yolcularının dönüş yolculuğu AA tarafından canlı yayınlandı. "Vatandaşlar özel seferlerden çok memnun" Havaalanındaki hazır bulunan New York Başkonsolosluğu görevlileri de işlemler sırasında Türk vatandaşlarına yardımcı oldu. New York Başkonsolos Vekili Emre Manav, tahliye seferlerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Bugün 6'sı bebek 353 vatandaşımızı Türkiye'ye gönderiyoruz." diye konuştu. Manav, uçağın Ankara'ya inmesinin planlandığı ancak duruma göre varış noktasında değişiklik olabileceği bilgisinin de kendilerine ulaştığını aktardı. Vatandaşların bu özel seferlerden çok memnun olduğunu kaydeden Manav, önümüzdeki dönem için şu an ilave sefer planlanmadığını ancak vatandaşların talebine göre yetkililerin durumu değerlendirebileceğini ekledi. Yolcuların Türkiye'ye ulaşmalarının ardından, prosedür gereği 14 gün karantinada tutulacak. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, ABD'de planlanan diğer özel seferler 16 Mayıs'ta Houston'dan ve 17 Mayıs'ta da Miami'den gerçekleştirilecek ABD ile Türkiye arasındaki uçuşların 27-28 Mart'ta durdurulması üzerine yurda dönemeyen Türk vatandaşları için 23-24 Nisan tarihlerinde Washington, New York ve Los Angeles'tan 3 özel sefer düzenlenmişti. Kaynak: AA