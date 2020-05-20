THY'nin tarihi uçuşunda en genç kaptan pilotu Selin Sevimli görev aldı
Türk Hava Yolları'nın (THY), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel dün tarihi bir uçuş gerçekleştirdiği Samsun uçağının kaptan pilot koltuğunda, şirketin en genç kaptan pilotu 29 yaşındaki Selin Sevimli oturdu.
Selin Sevimli, daha önce DHA'ya pilotluk macerasının nasıl başladığını açıklamıştı. Lise yıllarında bir kadın kaptanı kokpitte görmesiyle pilot olmak istediğini belirten Sevimli, 'Pilot olmak benim lise yıllarımda dikkatimi çekmişti. O dönemde pilot nasıl olunur araştırmaya başlamıştım. Daha sonra ise Anadolu Üniversitesi'nin pilotaj bölümü olduğunu öğrendim ve bu bölümü orada okuyabileceğimi düşünmeye başladım. Bu bölüme hazırlandım ve okula girdim. Okul bittikten sonra da 2013 yılından itibaren de THY'de uçmaya başladım. THY, bayrak taşıyıcı çok önemli bir şirket. Dünyanın bütün noktalarına bayrağımızı taşımak ve THY'de uçmak öncelikle benim için bir gurur. Mesleki anlamda da böyle güzel bir şirket de işimi yapabildiğim için bu konuda çok mutluyum.' diye konuşmuştu."ANONSUMUZU DUYUP MUTLULUKLARINI İLETEN YOLCULAR DA VAR?
Eşi de pilot olan THY kaptan pilotu Selin Sevimli mesleği hakkında şunları söylemişti; ?Uçuş sonrası denk geldiğimiz yolcularımız bize mutluluklarını, duygularını dile getirdiklerinde bize her zaman motivasyon kaynağı oluyor. Umarım günden güne kadın pilot sayımız artarak devam eder ve bu artık olağan halde devam eder. Mesleğin kendilerine uygun olacağını düşünen gençlere her zaman detaylı bilgiler vermek işin özünü anlatmak bizim için de mutluluk tabii ki de sayılarımızın artarak devam etmesini çok isterim. Her mesleğin zor olduğunu düşünüyorum. Pilotluğu kadınlarımıza da tavsiye ediyorum çünkü ben mutluyum yaptığım işten. Çok haz alıyorum o yüzden bu mesleği seçmeye karar veren herkese tavsiye ediyorum. İlk kez annem babam benim uçuşuma denk gelmişti benim anons da pilot koltuğunda oturduğumu öğrenmişlerdi ve bu çok büyük mutluluktu. Bu benim üniversitedeyken de hayalimdi ailemi bir gün uçtuğum uçakta ağırlamak. Bu benim için gurur vericiydi?
- İstanbul
Kaynak: DHA