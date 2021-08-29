THY'nin tahliye uçuşunda doğum sürprizi

Afganistan'da oluşan güvensiz ortam ve hayat şartları nedeniyle tahliyeler devam ediyor.

Afganistan'da oluşan güvensiz ortam ve hayat şartları nedeniyle tahliyeler devam ediyor.

Afganları İngiltere'ye götürmek için Türk Hava Yolları'nın tahliye seferi yaptığı sırada bir kadının doğum sancıları tuttu..

Uçakta doktor olmayınca kabin amiri Aysel Yavaş ve ekibi aldıkları eğitim ile doğumu gerçekleştirdi..

Ailenin 3. çocukları olduğu öğrenilen bebeğe Havva ismi verildi.. Tedbir amaçlı Kuveyt'e inen uçak gerekli kontrollerin ardından bebek ve ailesiyle birlikte Birmingham seyahatini sürdürdü..

Kaynak: İhlas Haber Ajansı