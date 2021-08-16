THY'nin tahliye uçağı Kabil'den İstanbul'a gelmek üzere havalandı
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THY'nin tahliye uçağı Kabil'den İstanbul'a gelmek üzere havalandı

THY'nin tahliye uçağı Kabil'den İstanbul'a gelmek üzere havalandı
Anadolu Ajansı / Kenan Irtak - Haberler | Güncel

Türk Hava Yollarının (THY), Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için başkent Kabil'e yolladığı uçak, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.

Türk Hava Yollarının (THY), Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için başkent Kabil'e yolladığı uçak, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.

Edinilen bilgiye göre, Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından tüm seferlerini durduran THY, buradaki Türk vatandaşlarının tahliyesi için "Boeing 777-300 ER" tipi uçağı Afganistan'a gönderdi.

Tahliye için giden "TK 707" sefer sayılı uçak, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan saat 11.45'te İstanbul'a hareket etti.

Uçağın saat 17.00 civarında 324 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

"Uçağımız yolda"

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda Afganistan'daki Türk vatandaşları için tahliye seferi düzenlediklerini belirtti.

Ekşi, "Seferimizin uçuş ekibine, görevlilerimize, Afganistan'daki büyükelçiliğimiz ile güvenlik kuvvetlerimize teşekkür ederiz. Uçağımız yolda." ifadelerinin kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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