THY'nin Samsun-Kuveyt Seferleri Başladı

Türk Hava Yolları'nın (THY), Samsun ile Kuveyt'in başkenti Kuveyt arasındaki direkt uçuşları başladı.

Kuveyt'ten hareket eden 107 yolcusu bulunan uçak, Çarşamba Havalimanı'na indi. Kuveyt - Samsun seferinin ilk uçağı havalimanında su takı ile karşılandı.

Körfez ülkelerinden Samsun'a gerçekleştirilen ilk sefer olma özelliğine sahip uçuşlar sayesinde THY, bölge turizmine hareketlilik kazandırmayı hedefliyor.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda halk oyunları ekipleri ile karşılanan yolculara THY görevlileri tarafından çiçek verildi. Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Kuveytli turistler, Karadeniz'in güzelliklerini görmek istediklerini belirtti.

THY iki kent arasındaki uçuşları 23 Ağustos'a kadar her perşembe günü karşılıklı olarak yapacak.