THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı 4 uçağı, yağış nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi
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THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı 4 uçağı, yağış nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi

THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı 4 uçağı, yağış nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları'nın (THY) Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılması planlanan 4 uçuşu, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılması planlanan 4 uçuşu, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, TK7471 sefer sayılı Antalya-SAW, TK7559 sayılı Ankara-SAW, TK771 sayılı Tel Aviv-SAW ile TK7511 sayılı İzmir-SAW uçuşlarının, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği belirtildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen varışlı 4 seferimiz İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmiştir. Olumsuz hava koşulları kaynaklı gecikmelerden dolayı özür dileriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı 4 uçağı, yağış nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi - Haberler
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