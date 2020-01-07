THY'nin Sabiha Gökçen'deki uçuş operasyonları  durduruldu
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THY'nin Sabiha Gökçen'deki uçuş operasyonları  durduruldu

TÜRK Hava Yolları (THY)' Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla ilgili açıklama yapıldı.

07.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:52
THY'nin Sabiha Gökçen'deki uçuş operasyonları  durduruldu
TÜRK Hava Yolları (THY)' Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla ilgili açıklama yapıldı. 

THY Basın  Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) Kalkışlı ve Varışlı Seferlerimiz hakkında 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel havayolu şirketine ait bir uçağın pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonları havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Yaşanan durum nedeniyle 7 Ocak tarihinde  Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) Kalkışlı ve Varışlı Seferlerimizde iptaller yaşanmaktadır. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilir."


- İstanbul
Kaynak: DHA
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