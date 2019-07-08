THY'nin "Rüya" uçağı Şehit Eren Bülbül anısına uçtu

-Yolcu detayları

-Hasan Kaçan ve Şehit Eren Bülbül'ün kardeşleri ve yolcularla röportajlar

-Uçaktan detaylar Türk Hava Yolları'nın filosuna katılan "DreamLiner" tipi, "Maçka" isimli rüya uçağı ilk seferinde Şehit Eren Bülbül için Trabzon'a uçtu.

Kaynak: AA