THY'nin "Rüya" uçağı Şehit Eren Bülbül anısına uçtu

THY'nin "Rüya" uçağı Şehit Eren Bülbül anısına uçtu

-Yolcu detayları -Hasan Kaçan ve Şehit Eren Bülbül'ün kardeşleri ve yolcularla röportajlar -Uçaktan detaylar Türk Hava Yolları'nın filosuna katılan "DreamLiner" tipi, "Maçka" isimli rüya uçağı ilk seferinde Şehit Eren Bülbül için Trabzon'a uçtu.

THY'nin

-Yolcu detayları
-Hasan Kaçan ve Şehit Eren Bülbül'ün kardeşleri ve yolcularla röportajlar
-Uçaktan detaylar Türk Hava Yolları'nın filosuna katılan "DreamLiner" tipi, "Maçka" isimli rüya uçağı ilk seferinde Şehit Eren Bülbül için Trabzon'a uçtu.

Kaynak: AA
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