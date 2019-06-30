THY'nin Rüya Uçağı Maçka, Daha İlk Seferini Yapamadan Arızalandı

THY, 26 Haziran günü Boeing fabrikasından Boeing B787-9 modeli uçağı teslim aldı. Büyük umut ve sevinçle filoya katılan uçak, tanıtım filmi çekimi sırasında uzun süreler boyunca spot ışığına maruz kaldığı için cam kenarlarındaki plastik malzemelerde erimeler yaşandı.

4 saat boyunca süren çekimler sonrasında yaşanan deformeler, malzeme ve eğitimli personelin bulunmaması yüzünden giderilemedi. THY yetkililerinin 8 Temmuz'a kadar uçağı hazır hale getirmeye çalıştığı ve ABD'den teknik ekiple malzeme getireceği öğrenildi.

THY'nin filosuna yeni kattığı Maçka uçağının ismi, Trabzon'da teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün memleketinden geliyor. Uçağın ilk seferi 8 Temmuz'da 150 kişilik bir grupla Trabzon'a yapılacak ve Eren Bülbül'ün mezarı ziyaret edilecek.