THY'nin "rüya uçağı" İstanbul-Washington seferlerine başladı
-THY'nin yeni uçağı "B787-9 Dreamliner" İstanbul-Washington seferlerine başladı WASHINGTON - Türk Hava Yolları'nın (THY) kısa süre önce filosuna kattığı Boeing 787-9 Dreamliner yolcu uçağı, ilk İstanbul-Washington seferini gerçekleştirdi.
09.08.2019 06:13
-THY'nin yeni uçağı "B787-9 Dreamliner" İstanbul-Washington seferlerine başladı WASHINGTON - Türk Hava Yolları'nın (THY) kısa süre önce filosuna kattığı Boeing 787-9 Dreamliner yolcu uçağı, ilk İstanbul-Washington seferini gerçekleştirdi.
Kaynak: AA