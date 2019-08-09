THY'nin "rüya uçağı" İstanbul-Washington seferlerine başladı

THY'nin "rüya uçağı" İstanbul-Washington seferlerine başladı

-THY'nin yeni uçağı "B787-9 Dreamliner" İstanbul-Washington seferlerine başladı WASHINGTON - Türk Hava Yolları'nın (THY) kısa süre önce filosuna kattığı Boeing 787-9 Dreamliner yolcu uçağı, ilk İstanbul-Washington seferini gerçekleştirdi.

09.08.2019 06:13
THY'nin

-THY'nin yeni uçağı "B787-9 Dreamliner" İstanbul-Washington seferlerine başladı WASHINGTON - Türk Hava Yolları'nın (THY) kısa süre önce filosuna kattığı Boeing 787-9 Dreamliner yolcu uçağı, ilk İstanbul-Washington seferini gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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