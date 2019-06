THY'nin "rüya uçağı" İstanbul'da

Türk Hava Yolları'nın (THY) filosuna kattığı, "rüya uçak" olarak tabir edilen ilk "Boeing 787-9 Dreamliner", İstanbul Havalimanı'na geldi.

Saat 16.20'de aprona teker koyan uçağın THY filosuna katılması nedeniyle karşılama töreni düzenlendi.

Apronda itfaiye araçları tarafından sirenlerle karşılanan ve yolcusu olmadan gelen "Boeing 787-9 Dreamliner'ın karşılama törenine THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile bazı çalışanlar katıldı.

Ekşi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, THY'nin her zaman misafirlerinin hizmetine, bulunduğu dönemin en yenisini sunma vizyonunun olduğunu söyledi.

Avrupa'nın en genç filosu unvanını koruduklarını, bunun yanı sıra Nijerya'ya yeni bir hat açtıklarını belirten Ekşi, "Dünyada en çok noktaya uçan havayoluyuz. Şimdi bunu daha da artırıyoruz. Bu uçaklarla yeni destinasyonlara uçacağız. Bu uçakla ilk uzun uçuşumuzu temmuz ayının sonuna doğru Bali'ye yapacağız, daha sonra Meksika Cancuna'a uçacağız." diye konuştu.

Yeni uçakları misafirlerin çok seveceğini, THY için de düşük yakıt maliyetleri sağlayacağını kaydeden Ekşi, büyümeyi bu uçaklarla sürdüreceklerini söyledi.

Ekşi, İstanbul'daki yeni havalimanına bu uçağı getirmenin kıvancını ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

THY filosundaki ilk "Boeing 787-9 Dreamliner'a Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ün isminin verilmesi konusunda sosyal medyada başlatılan kampanyanın anımsatıldığı Ekşi, şunları söyledi:

"Sosyal medyada yolcularınızın ve misafirlerin görüşlerine başvurmak istedik. Bugüne kadarki genel değerlendirmemizde Türkiye'nin önemli il, ilçeleri ve önemli turistik yerlerimizin ismini uçaklarımıza veriyoruz. Bunun sebebi de aslında Türkiye'nin turizm cazibesini artırmaya yönelik bir strateji doğrultusundadır. Uçaklar için önerdiğimiz isimler aslında Türkiye'nin tarihi önemine haiz dört tane yerdir. Bunlardan biri tanesinin seçilmesini bekliyoruz. Şu anda 170 bine yakın kişi ankete katıldı. Dolayısıyla büyük bir ilgi var. Bu uçağa ismi anketin sonucunda birinci olana vereceğiz ki, bu ankete katılanlara, yolcularımıza ve misafirlerimize duyduğumuz saygının ifadesidir. Tabii ki alacağımız uçakların sayısı bununla bitmiyor. Bu sene Dreamliner uçaklarından beş tane daha gelecek, dar gövde uçaklarımız gelmeye devam ediyor. Bahsettiğimiz vizyon doğrultusunda tüm isim taleplerini elbette dikkate alıyoruz. Daha sonra gelecek uçaklarımızda da değerlendirmemiz mümkün."

Ekşi, bir gazetecinin dünyada bir süre önce seferden çekilen "Boeing 737 Max" uçaklarının akıbetiyle ilgili bir soruyu cevaplandırdı.

Şu anda 12 "Boeing 737 Max" uçağın, üreticinin fabrikasında bekletildiğini, dünyada 150'nin üzerinde uçağın bu fabrikada durduğunu, Amerika ve Avrupa'daki sivil havacılık teşkilatlarının bu uçaklarda yapılan değişikliği sertifiye etmesinin beklendiğini aktaran Ekşi, "Aldığımız bilgi bu uçakların ağustos ayında sertifiye edileceği ve yeniden uçabileceğine dair. Biz dünyadaki gelişmeleri sivil havacılığımız üzerinden takip ediyoruz. Türk Sivil Havacılığı Amerikan Havacılık Otoritesi (FAA) ile Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) önce bu uçakları sertifiye edecek. Bunlar dünyanın bazı yerlerinde uçmaya başlayacaklar. Bizim sivil havacılığımız bazı değerlendirmelerde bulunacak. Biz de söz konusu uçakların yüzde 110 emniyette olduğunu inandıktan sonra sefere vereceğiz." ifadelerini kullandı.

THY Genel Müdürü Ekşi, bu uçaklarda ticari kaygıyı düşünmediklerini, sefer emniyetinin çok daha önemli olduğunu bildirdi.

"Biz çoluk çocuğumuzla binemeyeceğimiz uçağı kullanmayız" değerlendirmesini yapan Ekşi, "Max" tipi uçaklarının aslında iyi uçaklar olduğunu düşündüğünü belirtti.

Üretimde hataların giderilip sertifiye edildiğinde uçaklardaki emniyetsizliğin ortadan kalkacağını düşündüğünü dile getiren Ekşi, "Max uçakları yere indirildiği zaman bazı havayolları mecburen seferleri kesti. Biz de 340 uçağa göre tarife yapmıştık. Bunun 24'ü yere indirilince biz de maalesef temmuz ayıyla birlikte bazı seferleri kesmek zorunda kaldık. Vatandaşlarımızın bizim elimizde olmayan sebeplerden dolayı yaşanan durum karşısında anlayışlarına sığınıyoruz." şeklinde konuştu.

Basın mensuplarına THY'nin filosuna katılan Boeing 787-9 Dreamliner'ı gezdiren Ekşi,uçağın özellikleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Öte yandan, THY'nin filosuna kattığı "Boeing 787-9 Dreamliner" tipi uçağının ismini belirlemek için Twitter'daki sosyal medya hesabından yolculara yönelik anket düzenlendi.

Havayolunun Twitter'daki resmi hesabından yapılan ankette, yarın İstanbul Havalimanı'na inen, "rüya uçak" olarak tabir edilen uçağının ismi için "Yeni uçağımızın adı ne olsun? Sizlere #RüyaGibi bir uçuş deneyimi yaşatacak olan filomuzun yeni üyesi Dreamliner'ın ismine birlikte karar verelim." ifadelerini yer verilirken seçenekler arasında, "Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma" yer aldı.

THY'ye özel tasarım

Boeing'in yeni nesil teknoloji ürünü uçağı, THY markasına özel oluşturulmuş yeni kabin tasarımı ile yeni evine geçerek, yeni bir dönemin başlangıcını yapan küresel taşıyıcı için yepyeni bir kilometre taşına işaret ediyor.

Bu tasarım içerisinde en önemli bölümü yeni koltuk tasarımları oluşturuyor. En yeni teknolojinin kullanıldığı 30 business sınıfı koltuğu ile Boeing 787-9 Dreamliner, rakipsiz bir uçuş deneyiminin garantisini sunuyor. Optimum yakıt verimliliği ve menzil esnekliğinde en gelişmiş uçaklardan biri olarak kabul gören "B787-9 Dreamliner" aynı zamanda, THY'nin öncelikli politikalarından biri olan uçuş ağı genişletme stratejisine de önemli bir katma değeri olması bekleniyor.

Daha efektif bir düzenlemeyle yeni güzergahlar oluşturulmasına olanak sağlayacak bu uçaklar, milli havayolu THY'nin dünyanın en çok ülke ve uluslararası noktasına uçan havayolu olma statüsünü de pekiştirecek. Daha geniş kabin içi bagaj alanları ve ekstra geniş pencerelere sahip geniş gövdeli uçak, kısılabilir LED pencere panjurları ile de kabine giren ışık üzerinde daha fazla kontrole imkan tanıyor. Özel bir 'konfor bölgesi', ışığı filtreleme, daha iyi hava basıncı ve daha fazla nem oluşturma kabiliyetleri ile birlikte uçak, yolcuların daha az kuruluk hissetmelerine yardımcı olup, uçuş yorgunluklarını azaltmalarına olanak sağlayacak. Yolculara daha sessiz bir uçuş deneyimi sağlamaya adına, motorlar, sistem ve ekipmanların tamamı da titreşim izolasyonuna sahip tasarımı ile ön plana çıkıyor.

Uçak, 30 koltuğun her biri için 111,76 santimetrelik bacak boşluğu ve 193,04 santimetrelik yatak uzunluğu ile tasarlandı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'nın renkli gün batımından tasarım ilhamı alan modern 1-2-1 konfigürasyonu, yolculara maksimum konfor sunmak adına alan kullanımını en üst düzeye çıkarıyor. Bu yeni kabin tasarımını tüm detaylarıyla gözler önüne seren özel 3D film, temmuzda THY'nin sosyal medya hesaplarında gösterilecek.

Türk Hava Yolları'nın ilk 787-9 Dreamliner'ı, 8 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'ndan Antalya'ya uçmasının ardından ilk uluslararası uçuşunu 17 Temmuz'da uçuş ağına katılacak Denpasar'a (Bali) düzenleyecek.

Yaz dönemi boyunca orta ve uzun mesafeli egzotik rotalarda yolcu taşıyacak uçağın destinasyonları arasında; Londra, Manchester, Dubai, Washington DC, New York, Atlanta, Mexico City, Cancun, Bali, Amsterdam, Delhi, Panama ve Bogota bulunuyor. Ağustos ayının sonunda filoya katılan altı "B787-9 Dreamliner", THY'nin genç ve modern filosunun büyümesinde yeni bir dönemin başlangıcının habercisi olarak, yine çeşitli uluslararası rotalarda uçuş sağlıyor olacak.

