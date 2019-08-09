THY'nin "rüya uçağı" ABD'de

09.08.2019 08:48

Türk Hava Yollarının (THY) kısa süre önce filosuna kattığı yeni "Boeing 787-9 Dreamliner" yolcu uçağı, ilk İstanbul-Washington seferini gerçekleştirdi.

THY'nin filosuna kısa süre önce katılan ve "rüya uçak" olarak nitelendirilen 787-9 Dreamliner, İstanbul Havalimanından aldığı ilk yolcularını Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'na indirdi.

Havalimanına alkışlarla ilk inişini yapan uçak, pistte itfaiye araçlarının "su takı" töreniyle karşılandı.

THY yetkilileri, İstanbul'dan tamamen dolu olarak gelen ilk 787-9 Dreamliner'ın Washington'dan tamamen dolu olarak İstanbul'a döneceğini belirtti.

"Bizim için çok özel ve anlamlı bir gün"

787-9 Dreamliner'ın ilk İstanbul-Washington seferiyle ilgili AA muhabirine açıklama yapan THY Washington Müdürü Özer Güler, yaşadıkları mutluluk ve heyecanı anlattı.

Güler, "Bugün bizim için gerçekten çok özel ve anlamlı bir gün. İstanbul-Washington seferlerimize eklenen 787-9 Dreamliner ile değerli müşterilerimize daha kaliteli bir hizmet sunabileceğimiz için çok mutlu ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.

THY'nin, teslimi için 2017'de Boeing ile görüşmelere başladığı ve geçen yıl 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere anlaştığı 30 B787-9 Dreamliner siparişinin üçüncüsü temmuz ayı sonunda filoya katılmıştı.

THY'nin filosuna katılan ilk "Dreamliner" tipi uçak olan ve Şehit Eren Bülbül'ün anısına "Maçka" ismi verilen uçak, ilk seferini Trabzon'a 8 Temmuz'da gerçekleştirmiş, ilk uluslararası uçuşunu ise 17 Temmuz'da İstanbul'dan Bali'nin başkenti Denpasar'a yapmıştı.

Kaynak: AA