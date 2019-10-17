THY'nin pilot ve kabin memurlarından Mehmetçik'e asker selamı

17.10.2019 18:26

Türk Hava Yolları'nın (THY) pilot ve kabin görevlileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı destek amacıyla sosyal medyada başlatılan "Mehmetçik'e selam gönder" kampanyasına katıldı.

THY'nin Basın Müşavirliği'den yapılan açıklamaya göre, THY'nin pilot ve kabin memurları sınır ötesinde mücadele veren Mehmetçik için asker selamı gönderdi.

THY'nin bünyesindeki uçuş ekipleri Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak üzere bir araya gelerek Mehmetçik'e selam duruşunda bulundu.

Milli markanın dünyanın 126 ülkesinde Türkiye'yi temsil eden uçuş ekibi İstanbul Havalimanı'ndaki ekip terminalinde bir araya gelerek asker selamı verdi.

A Milli Futbol Takımı oyuncuları başta olmak üzere çeşitli branşlarda, uluslararası arenada mücadele eden Türk sporcuların da destek olduğu kampanyaya sosyal medyadan binlerce vatandaş selam göndererek katılıyor.

Kaynak: AA