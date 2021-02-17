THY'nin "Miles&Smiles" uygulamasında dijital kart dönemi başladı

Türk Hava Yolları (THY), "Miles&Smiles" programında dijital kart döneminin başladığını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, ayrıcalıklara açılan kapı olan programın artık dijital olduğu belirtildi.

Duyuruda, "Miles&Smiles" fiziki kartların dijital kartlara çevrildiği kaydedilerek, "Fiziki kartınızın avantajlarını Türk Hava Yolları mobil uygulamasıyla kullanabilirsiniz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ