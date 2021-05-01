THY'NİN MAYIS AYINDA YENİ UÇUŞ ROTALARI BELLİ OLDU
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THY'NİN MAYIS AYINDA YENİ UÇUŞ ROTALARI BELLİ OLDU

THY'NİN MAYIS AYINDA YENİ UÇUŞ ROTALARI BELLİ OLDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları (THY) mayıs ayına ait güncel uçuş planını açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) mayıs ayına ait güncel uçuş planını açıkladı. Koronavirüs pandemisine rağmen İstanbul Havalimanı'ndan geçen yıl 44 iç hat 165 dış hat noktasına yaptığı seferler ile Avrupa'da en çok uçan havayolu olan THY, mayıs ayında da birçok yeni noktayı uçuş listesine ekledi.

THY'nin mayıs ayına ait güncel uçuş planı belli oldu. Buna göre ilk olarak 2 Mayıs'tan itibaren Kanada'da Toronto ve Montreal'in ardından üçüncü uçuş noktası olan Vancouver seferlerine başlayacak. Vancouver seferleri haftada üç gün yapılacak.

NEWWARK SEFERLERİ BAŞLIYOR

ABD'de New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na yaptığı seferlerden sonra bu şehirdeki ikinci büyük havalimanı olan New Jersey'deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na seferler ise 21 Mayıs'tan itibaren haftanın her günü gerçekleştirilecek

TÜRKİSTAN SEFERLERİ 8 MAYIS'TA BAŞLIYOR8 Mayıs'tan itibaren İstanbul Havalimanı'ndan haftada bir gün gerçekleştirilmesi planlanan Kazakistan'ın Türkistan şehrine seferler ise 8 Haziran'dan itibaren haftada iki frekansa çıkacak. THY yine Özbekistan'ın Fergana ve Ürgenç, şehirlerine mayıs ayından itibaren seferlere başlamayı planlıyor. Salgın nedeniyle ara verilen Azerbaycan'da Gence seferleri ise mayıs ayında haftada 2 uçuş gerçekleştirilmesi planlanıyor

MALDİVLER VE SEYŞELLER DEVAM EDİYOR

Türk Hava Yolları nisan ayında haftada 2 uçuş olarak tekrar yeniden başlattığı Seyşeller seferleri ile haftada 5 uçuş yaptığı Maldivler seferlerine mayıs ayı boyunca devam edecek.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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