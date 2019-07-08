THY'NİN  'MAÇKA' UÇAĞI ŞEHİT EREN BÜLBÜL'ÜN ANISI İÇİN TRABZON'A UÇTU (GENİŞ HABER)

Haber-Kamera: Enver ALAS/ İSTANBUL,DHA

Türk Hava Yolları'nın (THY) filosuna yeni kattığı Boeing 787-9 Dreamliner tipi 'Maçka' isimli rüya uçağı, ilk seferini Şehit Eren Bülbül'ün anısına, İstanbul'dan Trabzon'a gerçekleştirdi.

THY'nin geçen günlerde filosuna katılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçak olan ve Şehit Eren Bülbül'ün anısına Maçka ismi verilen uçak, ilk seferini anlamlı bir uçuş ile gerçekleştirdi. İstanbul'dan Trabzon'a gerçekleştirilen TK-4900 sefer sayılı özel uçuşa başta şehit Bülbül'ün ailesi, şehit aileleri, milletvekilleri ve ünlü isimlerin de aralarında olduğu yaklaşık 300 yolcu katıldı.

Sosyal medyada kampanyaya destek olan vatandaşların da yolcuları arasında yer aldığı anlamlı uçuşu gerçekleştiren THY uçağı 10.20 sıralarında İstanbul'dan havalandı.

ÖZEL UÇUŞUN ÖZEL YOLCULARI

Uçağın yolcuları, organizasyona katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Yolculardan Mustafa Kemal Kaymak, "Hüznü, sevinci, mutluluğu, dertleri paylaşarak yaşayan, yeri geldiğinde taşın altına elini koyan; büyük Türk milletinin istiklali ve istikbali için, vatanı ve bayrağı için geleceğini bir kenara bırakarak şehadet şerbeti için Eren Bülbül kardeşimizi ziyarete gidiyoruz" diye konuştu.

Kampanyaya sosyal medya üzerinden üzerinden katılan Burcu Şahinci, "Uçağa 'Maçka' isminin verilmesine çok sevindik. Bu uçuşa katılmak çok özel bir duygu. Eren, çok özel bir çocuk. Bir fedakarlık yaparken şehit olan ve her zaman değerli düşüncelerle andığımız bir çocuğumuz. Türk Hava Yolları'nın bu organizasyona sahip çıkması da bizleri çok mutlu etti.



MAÇKA UÇAĞI EREN BÜLBÜL'ÜN ANISINI DÜNYANIN 120'DEN FAZLA ÜLKESİNE TAŞIYACAK

Rüya uçağın isminin sosyal medya kullanıcıları tarafından belirlenmesi için THY'nın sosyal medya hesabından başlatılan ankete yüz binlerce sosyal medya kullanıcısı, ismin Şehit Eren Bülbül'ün adını yaşatması gerektiği yönünde talepte bulunmuştu. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen çağrıya kayıtsız kalmayan THY, Eren Bülbül'ün doğup büyüdüğü ve kahramanca şehit olduğu ilçesi Maçka'nın ismini rüya uçağa taşımıştı. Maçka isimli rüya uçak, Eren Bülbül'ün anısını dünyanın 120'den fazla ülkesine taşıyacak.

787-9 DREAMLİNER HAKKINDA

Maçka isimli uçak, THY'nin Boeing firması ile 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere anlaştığı 30 B787-9 Dreamliner siparişinin ilk teslimi olma özelliğini taşıyor. Yeni nesil teknoloji ürünü Dreamliner uçağı, THY markası için özel oluşturulan yeni kabin tasarımı ile ön plana çıkıyor. Devrim niteliğinde tasarımından güç alan Boeing 787-9, yakıt ve işletme maliyetlerinde yeni bir referans noktası oluşturuyor. 14 bin140 kilometre (7.635 mil) menzile sahip uçak kendi sınıfındaki diğer uçaklarla kıyaslandığında ise havayolu şirketinin koltuk başına büyük oranda yakıt tasarrufu yapmasına olanak sağlayacak. Daha geniş kabin içi bagaj alanları ve ekstra geniş pencerelere sahip geniş gövdeli uçak, karartılabilir LED pencere sistemleri ile kabine giren ışık üzerinde daha fazla kontrole imkan tanıyor

"AĞUSTOS AYI SONUNA KADAR 5 ADET DREAMLİNER DAHA FİLOYA KATILACAK"

Tüm yolculara koridor erişimi sunan modern 1-2-1 konfigürasyonlu 30 business sınıfı koltuğu ile Boeing 787-9 Dreamliner, rakipsiz bir uçuş deneyiminin garantisini sunuyor. Ekonomi sınıfında ise Türk tedarikçiler tarafından Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretilen koltuklarda, geniş ekranlı 'HD' eğlence sistemi, fonksiyonelliği artırılmış dergi cepliği, 15 santimetre arkaya yaslanma ve 79 santimetre diz mesafesi ile Türk Hava Yolları yolcularını keyifli bir uçuş deneyimi bekliyor. Ağustos ayı sonuna kadar 5 adet daha B787-9 tipi uçak filoya katılacak.



Görüntü Dökümü

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-THY'nin Dreamliner uçağı

-Trabzon seferi için hazırlanması

-Maçka adı

-Dreamliner yazısı

-Uçağın kanadı ve kuyruk kısmı

-Uçağın kokpiti

-Uçağın köprüden hareket etmesi

-Yolcularla röp

-Mustafa Kemal Kaymak ile röp

-Burcu Şahinci'nin açıklamaları

-Protokolün uçağa binişi

Uçağın ön ve arka tekerleri

-Pist başına gidişi

-Genel ve detaylar



Kaynak: DHA