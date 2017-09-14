THY'nin Köln Uçağına Bomba İhbarı

Türk Hava Yolları'nın Köln-İstanbul seferini gerçekleştirmeye hazırlanan tarifeli uçağı, bomba ihbarı üzerine boşaltıldı. Yapılan incelemelerde ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.



Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları'na ait TK1672 sefer sayılı uçağı Köln'den İstanbul'a gitmeye hazırlandığı sırada uçakta bomba olduğuna dair ihbar yapıldı. Bunun üzerine yolcular uçaktan indirilerek uçak terminal binasına alındı. Yapılan kontrollerde ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.



THY Basın Müşavirliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Türk Hava Yolları'na ait TK1672 sefer sayılı Köln-İstanbul uçağı için bomba ihbarı yapılmıştır. 2 pilot, 4 kabin personelimiz ile biri bebek olmak üzere 113 yolcumuz uçaktan indirilerek güvenli alana alınarak arama çalışmaları tamamlanmıştır. Çalışmalar neticesinde ihbar asılsız çıkmıştır. Sefer için gerekli hazırlıklar devam etmekte olup boarding işlemleriyle birlikte yolcularımız uçağa alınmaya başlanmıştır" denildi.



Asılsız ihbar nedeniyle yaklaşık 4.5 saat rötara uğrayan THY uçağı, saat 15.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelmek üzere havalandı.



(Ferhat Yasak / İHA)