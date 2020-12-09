THY'nin Kayseri uçağı, sis nedeniyle Nevşehir'e indi
09.12.2020 11:16 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:20
Kayseri seferinin yapıldığı Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı, havalimanındaki yoğun sis nedeniyle Nevşehir'e indi.
Kayseri seferinin yapıldığı Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı, havalimanındaki yoğun sis nedeniyle Nevşehir'e indi.
Saat 07.40'ta İstanbul Havalimanı'ndan kalkan THY'ye ait TK2010 sefer sayılı Boeing 737 tipi yolcu uçağı, yoğun sis nedeniyle Kayseri Havalimanı'na inemedi. 4-5 kez iniş denemesi yapan yolcu uçağı, sis nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı. 09.00'da Kayseri'ye inmesi beklenen yolcu uçağı, saat 10.20'de Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na iniş yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ