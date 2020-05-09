THY'NİN KADIN PİLOTLARI DA O AKIMA UYDU

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uçuşların iptal olmasının ardından evlerinde kalan Türk Hava Yolları'nda (THY) görevli 30 kadın kaptan pilot 'Dont Rush Challenge' akımına uydu ve bir video çekti.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uçuşların iptal olmasının ardından evlerinde kalan Türk Hava Yolları'nda (THY) görevli 30 kadın kaptan pilot 'Dont Rush Challenge' akımına uydu ve bir video çekti.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süredir evde kalan birçok havayolunda görevli kadın pilotların başlattığı Dont Rush Challenge akımına Türk Hava Yolları (THY) katıldı. Salgın nedeniyle uçuş olmadığı için evde kalan 30 kadın kaptan pilot 4 dakikalık bir video çekti. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni toplarken, kadın pilotların videonun sonunda, "Yakında döneceğiz" mesajını paylaştı.

Kaynak: DHA