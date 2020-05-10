THY'nin "İyiliğe Uçanlar"ı ramazanda da yardıma devam ediyor
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THY'nin "İyiliğe Uçanlar"ı ramazanda da yardıma devam ediyor

THY'nin 'İyiliğe Uçanlar'ı ramazanda da yardıma devam ediyor
10.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 10.05.2020 11:03

Türk Hava Yolları (THY) kokpit ve kabin ekipleri tarafından 8 yıl önce kurulan İyiliğe Uçanlar Platformu, ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor.

Türk Hava Yolları (THY) kokpit ve kabin ekipleri tarafından 8 yıl önce kurulan İyiliğe Uçanlar Platformu, ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 1.000'e yakın dernek gönüllüsünün desteğiyle oluşturulan yardım kolilerinin hazırlanmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zamanın büyük kısmını evde geçiren ailelerin ihtiyaçları ayrıntılarıyla düşünüldü. Paketlerde gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik ürünleri ve koruyucu maske ile eldiven de yer aldı.

THY Kabin Amiri ve platformun kurucusu Sinem Güldal, salgın başlangıcından bu yana 620 aileye yardım kolisi ulaştırıldığını belirtti.

Kolilerde her türlü ihtiyacın düşünüldüğüne değinen Güldal, şunları kaydetti:

"Güllacından hurmasına, deterjanından çay ve şekerine kadar zengin içerikli bir koli hazırlamaya çalıştık. Ramazan ayında ailelerimizin sofralarında buluşamasak bile kalplerinde buluşmayı hedefledik. Iğdır, Van, Eskişehir, Ankara, İzmir ve Tekirdağ'da bulunan kardeş derneklerimiz aracılığıyla da ailelerimize market çekleri verdik."

Güldal, platforma sosyal medya üzerinden veya telefonla ulaşılabileceğini aktararak, şu bilgileri verdi:

"Bizlere ulaşan ailelerimizden durumlarını ispat niteliğinde sunabilecekleri belgeler talep ederek, kısa bir araştırma sonrasında desteğimizi ulaştırıyoruz. Uçuş ekiplerinden 6-7 bin gönüllü kişi var. Koronavirüs salgını zamanında 100 kişilik bir ekiple hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu süreçte bize destek olan sponsorlar ve kurumlar oldu. Gelen desteklerle oluşan imkan çerçevesinde bugüne kadar 620 ailemize yardım eli uzatabildik. Destekçilerimiz artarsa daha fazla ailemize ulaşabiliriz."

THY Kabin Memuru Elif Aksoy ise "İyiliğe Uçanlar" olarak özel günleri, insanları mutlu etmenin ve onlarla bir şeyler paylaşmanın bahanesi olarak gördüklerini belirtti.

Ramazan ayının, evine ekmek götüremeyen, bebek bezi alamayan insanları anlamayı sağladığını anlatan Aksoy, "Ne yazık ki anlamak, çözmek için yeterli değil. Bunun için elini taşın altına koymak gerekiyor. Biz bunu yapmaya ve çevremizdeki insanları da buna teşvik etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anneler Günü sürprizi

İyiliğe Uçanlar Platformu gönüllüleri Anneler Günü'nde, yüksek seviyede engelli çocuğu olan anneler için sürpriz hazırladı.

Gaziosmanpaşa'da yaşayan, çocuklarının durumu ve yaşadıkları maddi güçlük nedeniyle hiç Anneler Günü kutlayamamış kadınlar evlerinde ziyaret edildi ve hediyeler verildi. İhtiyaç sahibi anne ve çocuklar da karşılaştıkları sürprizden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

THY'nin 'İyiliğe Uçanlar'ı ramazanda da yardıma devam ediyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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