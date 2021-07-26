THY'NİN İTALYA SEFERLERİNE GREV ENGELİ
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THY'NİN İTALYA SEFERLERİNE GREV ENGELİ

THY'NİN İTALYA SEFERLERİNE GREV ENGELİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İTALYA'DA bugün gerçekleşmesi planlanan genel grev nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) bu ülkeye yapacağı bazı seferlerini iptal ettiklerini duyurdu.

İTALYA'DA bugün gerçekleşmesi planlanan genel grev nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) bu ülkeye yapacağı bazı seferlerini iptal ettiklerini duyurdu.

THY resmi internet sitesinden yolculara yönelik yapılan duyuruda, grev nedeniyle İstanbul Havalima'ndan Roma, Bologna ve Milan, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Milan'a yapılacak bazı seferler karşılıklı olarak iptal edildiği açıklandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İtalya'ya seyahat edecek yolcularımızın dikkatine,  İtalya genelinde 26 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan grev nedeniyle, ilgili tarihte aşağıda belirtilen seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiş olup, uçuşunuza ait güncel durumu www.turkishairlines.com/tr-tr/ucak-bileti/ucus-durumu/ linki üzerinden kontrol edebilirsiniz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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