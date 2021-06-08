THY'nin İstanbul-Fergana seferini yapan ilk tarifeli uçağı Özbekistan'da törenle karşılandı
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THY'nin İstanbul-Fergana seferini yapan ilk tarifeli uçağı Özbekistan'da törenle karşılandı

THY'nin İstanbul-Fergana seferini yapan ilk tarifeli uçağı Özbekistan'da törenle karşılandı
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Fergana seferini yapan ilk uçağı, Özbekistan'da törenle karşılandı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Fergana seferini yapan ilk uçağı, Özbekistan'da törenle karşılandı.

Fergana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, THY'nin 165 yolcuyla gerçekleştirdiği ilk tarifeli uçağı, yerel saatle 07.15'te Fergana Havalimanı'na indi.

THY'nin yeni başlattığı İstanbul-Fergana uçak seferinin ilk yolcuları havalimanında törenle karşılanırken, Türk pilot ve kabin ekibine çiçekler verildi.

Fergana Uluslararası Havalimanı Direktörü Timur Halilov ve THY Taşkent Ofisi Müdürü Selim Kahrıman, uçak merdiveni önünde kurdeleyi keserek ilk yolcuları karşıladı.

THY'nin İstanbul-Fergana-İstanbul seferleri haftada iki kez salı ve cuma günleri gerçekleştirilecek.

Mart ayında Özbekistan'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbek tarafıyla iki ülke arasında uçak seferlerinin artırılmasını da görüştüklerini aktarmıştı.

Nisan ayında Özbekistan Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki Sivil Hava Taşımacılığı Kurumu, halen Taşkent ve Semerkant şehirlerine uçak seferleri düzenleyen Türk Hava Yolları'na İstanbul'dan ülkenin Ürgenç ve Fergana şehirlerine uçuş izni vermişti.

THY'nin İstanbul-Fergana seferini yapan ilk tarifeli uçağı Özbekistan'da törenle karşılandı
THY'nin İstanbul-Fergana seferini yapan ilk tarifeli uçağı Özbekistan'da törenle karşılandı
THY'nin İstanbul-Fergana seferini yapan ilk tarifeli uçağı Özbekistan'da törenle karşılandı
THY'nin İstanbul-Fergana seferini yapan ilk tarifeli uçağı Özbekistan'da törenle karşılandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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