THY'nin İran ve Irak uçuşları yeniden başlıyor
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THY'nin İran ve Irak uçuşları yeniden başlıyor

TÜRK Hava Yolları(THY), dün güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durdurduğu İran ve Irak uçuşlarına bu akşam itibariyle başlıyor.

09.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:40
THY'nin İran ve Irak uçuşları yeniden başlıyor
TÜRK Hava Yolları(THY), dün güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durdurduğu ve uçuşlarına bu akşam itibariyle başlıyor.  Dün alınan karar doğrultusunda 24 saatliğine iki ülkeye yaptığı seferleri askıya alan THY ayrıca İran ve Irak hava sahası rotasını geçici süre kullanmamıştı. THY, bugün aldığı karar ile birlikte iki ülkenin hava sahasını kullanmaya da başlayacak. 

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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