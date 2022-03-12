THY'NİN İPTAL SEFERLERİ ARTIYOR... TOPLAM UÇUŞ IPTALİ 407'YE ULAŞTI... - Haberler

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THY'NİN İPTAL SEFERLERİ ARTIYOR... TOPLAM UÇUŞ IPTALİ 407'YE ULAŞTI...

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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THY'NİN İPTAL SEFERLERİ ARTIYOR... TOPLAM UÇUŞ IPTALİ 407'YE ULAŞTI...

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) ilave iptallerle birlikte bugün İstanbul Havalimanı'ndan 357, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 50 olmak üzere toplam 407 seferi iptal edildi.

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) ilave iptallerle birlikte bugün İstanbul Havalimanı'ndan 357, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 50 olmak üzere toplam 407 seferi iptal edildi.

İstanbul'da etkili olan ve bu akşam şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinde de iptaller artıyor.  THY'den alınan bilgiye göre,  MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği iptal edilen uçuş sayısı 357'ye ulaştı.  THY, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan  ise bugün planlanan 32 iç hat uçuşunu daha iptal etti. Böylelikle toplam iptal edilen uçuş sayısı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 50 oldu.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Haberler

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