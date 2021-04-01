THY yer hijyen uzmanları, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görevine başladı

Türk Hava Yolları'nın (THY) yer hijyen uzmanları, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görev yapmaya başladı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) yer hijyen uzmanları, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görev yapmaya başladı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, pilot olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görevlendirilen uzmanlar, yer hizmetleri süreçlerinde görevli personel ve yolcuların tüm hijyen kuralları ile sosyal mesafe tedbirlerinin uygulanmasından sorumlu olacak. Uygulamanın ilk etapta Adnan Menderes, Esenboğa ve Antalya havalimanlarında da başlatılması ve diğer istasyonlarda yaygınlaştırılması hedefleniyor.

THY resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Daha güvenli bir seyahat deneyimi için hijyen uzmanlarımız artık havalimanlarının birçok hizmet noktasında da yanınızda olacak! Güvenli ve sağlıklı yolculuklar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

THY, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, tüm uçuşlarında yolcularına "hijyen seti" vermeye ve uçuş boyunca gerekli hijyen tedbirlerinin doğru uygulanmasından sorumlu "hijyen uzmanı" kabin memurlarını görevlendirmeye geçen hazirandan itibaren başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ