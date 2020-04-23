THY'nin göklerde Türk bayrağını çizdiği "TK1920" kodlu özel uçuşu tamamlandı
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Türk Hava Yolları, 23 Nisan, Türkiye, Güncel, Haber

THY'nin göklerde Türk bayrağını çizdiği "TK1920" kodlu özel uçuşu tamamlandı

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, tarihindeki en anlamlı uçuşlardan birini gerçekleştirdi.

23.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:24
THY'nin göklerde Türk bayrağını çizdiği

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, tarihindeki en anlamlı uçuşlardan birini gerçekleştirdi.

THY'den yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerindeki özel uçuş için İstanbul'dan Ankara'ya intikal eden "TC-JJF" tescilli "Boeing 777-300 (ER)" tipi uçak, bugün saat 09.40'ta Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.

"23 Nisan 1920" tarihine atfen sefer sayısı "TK1920" olarak belirlenen ve yaklaşık 2 saat süren uçuşta, sırasıyla Türk bayrağındaki ay ve yıldız sembollerinin oluştuğu bir rota izlendi.

Havacılık tarihine geçecek ay-yıldızlı bir rota ortaya çıktı

Uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi "Flightradar24" üzerinden de yoğun bir şekilde anbean takip edilen uçuşun ardından havacılık tarihine geçecek ay-yıldızlı bir rota ortaya çıktı.

Göklerde iz bırakan bu anlamlı uçuşu gerçekleştiren Kaptan Pilot Öner Samyel ve Pilot Murat Gülkanat, bundan tam 100 yıl önce açılan TBMM binasının semalarında özel bir anons yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir." sözüne atıf yapılan anonsta, onun emanet ettiği mirasın gökyüzündeki bekçileri olunduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, bu özel seferi çocuklara armağan ettiğini belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, özgürlük ve bağımsızlık yolunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bir milletin iradesinin temsili için bundan tam 100 yıl önce kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış gününü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak evlatlarımıza armağan etmesi, istikbalimizin ve istiklalimizin muhafazası olan gelecek nesillerimize duyulan güveni yansıtmaktadır. Ülkemizin milli bayrak taşıyıcı havayolu olarak biz de bugün gerçekleştirdiğimiz bu özel seferimizi geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bayrak taşıyıcı havayolu olarak 87 yıldır olduğu gibi bugün de ay yıldızlı bayrağımızın rotasında uçuyoruz. Egemenliğimizin 100. yılında gerçekleştirdiğimiz özel uçuşla gökyüzüne bayrak açıyoruz. Yaşasın 23 Nisan." ifadelerini kullandı.

THY'nin özel uçuşu hakkında hazırlayacağı reklam filmi saat 19.20'de resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Kaynak: AA

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