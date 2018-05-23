THY'nin Frankfurt Uçuşlarında Kapasite ve Yolcu Sayısında Artış

Türk Hava Yolları (THY) Frankfurt Müdürü Muhammet Ensar Karabulut, yılın ilk dört aylık döneminde Frankfurt'ta kapasitelerini yüzde 18, yolcu sayılarını da yüzde 21 artırdıklarını söyledi.

THY Frankfurt Ofisince kentteki bir otelde düzenlenen iftar programında konuşan Karabulut, ramazan ayının getirdiği güzelliklere değindi.

Karabulut, 1933 yılında 5 uçaklı mütevazı bir filoyla kurulmasına karşın THY'nin bugün dört yıldızlı bir şirket haline geldiğini vurguladı.

THY'nin bugün 327 uçaklık filosuyla 254 uluslararası, 49 yurt içi olmak üzere dünyada 303 noktaya uçan bir havayolu şirketi olduğunu belirten Karabulut, Almanya uçuşlarına ilişkin bilgi verdi.

Almanya'da 13 noktaya uçuşlar düzenleyen THY'nin, Türkiye ile Almanya arasında köprü vazifesi gördüğünü dile getiren Karabulut, şöyle konuştu:

"THY, 2018 yılına da rekorlarla başladı. Sadece Frankfurt'ta yılın ilk dört ayında kapasitemizi yüzde 18, yolcu sayımızı da yüzde 21 artırmış bulunmaktayız. 25 Mart itibarıyla ikinci geniş gövdeli uçağımızı da hattımıza koyarak yılın 12 ayı iki geniş gövdeli uçakla seferlerimizi icra ediyoruz."

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ise ramazan ayının tüm insanlık için birleştirici bir özelliği olduğuna dikkati çekti.

Ramazan aylarında dostluk, yardımlaşma, konukseverlik, komşuluk ve paylaşma duygularının daha yoğun hissedilerek yaşandığını anlatan Karartı, "Şu an Almanya'nın birçok yerinde buna benzer iftar sofraları kurulmuştur. Sosyal statüsü, ekonomik imkanları, milliyeti, etnik kimliği ve hatta dini inancı ne olur olsun birbirinden farklı insanlar bu sofralarda bir araya geldiklerinde aslında sadece masadaki ikramları değil, düşüncelerini ve duygularını da paylaşmaktalar." ifadesini kullandı.

Öte yandan, program sonunda yapılan çekilişle iki kişiye çift kişilik ekonomi ve business class Türkiye gidiş-dönüş biletinin yanı sıra çeşitli hediyeler verildi.

İftar programına, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hessen Şube Başkanı Musa Aydın, SunExpress Almanya Genel Müdür Yardımcısı Rafet Alper Özen, Hanau Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Salih Taşdirek, Frankfurt Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Dağlı, THY iş ortakları, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile seyahat bürolarının temsilcileri katıldı.