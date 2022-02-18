THY'nin Airbus A350-900 tipi 6'ncı uçağı İstanbul'da

TÜRK Hava Yolları(THY), Avrupalı uçak üreticisi Airbus'tan 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere toplam 30 adet sipariş verdiği A350-900 tipi uçaklardan 6'ncısını teslim aldı. THY'nin yeni nesil uçaklarından olan, sessizliği ve yakıt verimliliğiyle öne çıkan A350-900'ler, New York, Washington, Manila, Bounes Aires, Sao Paulo gibi uzun menzilli hatlarda uçuyor.

Fransa'nın Toulouse şehrinden kalkan THY'nin TC-LGF kuyruk tescilli Airbus A350-900 tipi yeni uçağı saat 21.10'da İstanbul Havalimanı'na indi. İşlemlerin yapılmasının ardından önümüzdeki günlerde seferlerine başlayacak olan A350, uzun menzilli rotalarda kullanılacak. Airbus'a 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere toplam 30 adet sipariş verilen uçaklar peyderpey filoya dahil edilecek. Son teknolojiye sahip özellikleriyle dikkat çeken A350-900'ler, sessizliği ve yakıt verimliliğiyle öne çıkıyor. Kokpitinde 6 adet dokunmatik ekran ve uçağın dışına monte edilen kameralar sayesinde taksi yollarının kokpitten izlenmesi gibi birçok yeniliğin hayata geçirildiği yeni nesil uçaklar pilotlara büyük kolaylık sağlıyor.

İKİ SINIFLI KABİN... 329 KOLTUK...

A-350'ler THY'nin New York, Washington, Manila, Bounes Aires, Sao Paulo gibi uzun menzilli hatlarında uçuyor.