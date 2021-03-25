THY'nin 2 uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul'dan Almanya'ya sefere hazırlanan 2 uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.
Son Dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Almanya'ya sefer yapacak iki uçağı için bomba ihbarı yapıldı
Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul'dan Almanya'ya sefere hazırlanan 2 uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.
Alınan bilgiye göre, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan Münih ve Stuttgart'a sefer hazırlığı yapan 2 yolcu uçağına bomba ihbarında bulunuldu.
İhbar üzerine güvenli alana çekilen uçaklarda yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ