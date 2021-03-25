THY'nin 2 uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

THY'nin 2 uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
THY'nin 2 uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul'dan Almanya'ya sefere hazırlanan 2 uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

Son Dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Almanya'ya sefer yapacak iki uçağı için bomba ihbarı yapıldı
Son Dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Almanya'ya sefer yapacak iki uçağı için bomba ihbarı yapıldı
İstanbul'da ticari araçlar için cam filmi yasaklandı
İstanbul'da ticari araçlar için cam filmi yasaklandı

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul'dan Almanya'ya sefere hazırlanan 2 uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

Alınan bilgiye göre, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan Münih ve Stuttgart'a sefer hazırlığı yapan 2 yolcu uçağına bomba ihbarında bulunuldu.

İhbar üzerine güvenli alana çekilen uçaklarda yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vladimir Putin Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Aleyna Tilki Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Burak Yılmaz Bülent Uygun Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: THY'nin 2 uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 18:17:42. #1.16#
title