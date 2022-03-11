THY'nin 180 seferi iptal edildi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Türk Hava Yolları olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 18 seferin iptal edildiğini açıkladı.
Türk Hava Yolları olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 18 seferin iptal edildiğini açıkladı.
Türk Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle Cumartesi günü 180 seferini iptal etti. İstanbul Havalimanı'ndan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 18 sefer iptal edildi.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel