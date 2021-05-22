THY, NEWARK SEFERLERİNE BAŞLADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

THY, NEWARK SEFERLERİNE BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları (THY), ABD'de tarifeli sefer düzenlediği uçuş noktalarına bir yenisini daha ekledi.

Türk Hava Yolları (THY), ABD'de tarifeli sefer düzenlediği uçuş noktalarına bir yenisini daha ekledi. İstanbul Havalimanı'ndan dün başlayan sefer ile Newark, THY'nin ABD'de sefer gerçekleştirdiği 10'uncu uçuş rotası oldu.

Uçuş ağını genişletmeye devam eden THY'nin ABD'deki yeni uçuş rotası Newark oldu. İstanbul-Newark hattında tarifeli seferler dün başladı. İstanbul Havalimanı'ndan 18.40'da kalkan ilk uçak yerel saat ile 22.35'te Newark Liberty Havalimanı'na inişini gerçekleştirdi. THY, Newark'a 13 Haziran 2021 tarihine kadar; pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 sefer düzenleyecek. 13 Haziran tarihinden itibaren ise uçuşlar haftanın her günü yapılacak.

New Jersey eyaletinin en büyük şehri olan ve konumu itibariyle New York'a en yakın şehirlerden biri olan Newark, THY'nin New York'a seyahat eden yolcularına da alternatif bir ulaşım hattı sağlayacak. Newark'a tüm vergiler dahil gidiş-geliş bilet ücreti 655 dolardan başlıyor.

21 MAYIS-13 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLAN UÇUŞ BİLGİLERİ

İstanbul Havalimanı -Newark hattında TK- 29 sefer sayılı uçuşlar, pazartesi, çarşamba, cuma, ve pazar yerel saat ile 18.40'da yapılacak. Newark-İstanbul Havalimanı arasında TK-30 sefer sayılı uçuşlar ise pazartesi, salı, perşembe ve Cumartesi yere saat ile 00.05'de gerçekleştirilecek.

THY, NEWARK SEFERLERİNE BAŞLADI
THY, NEWARK SEFERLERİNE BAŞLADI
THY, NEWARK SEFERLERİNE BAŞLADI
THY, NEWARK SEFERLERİNE BAŞLADI
THY, NEWARK SEFERLERİNE BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem! Yıkılan binalar var
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem! Yıkılan binalar var
4 yaşındaki kızını yastıkla boğarak öldürmüştü! İddianamedeki 'Hamilelik' detayı kahretti
4 yaşındaki kızını yastıkla boğarak öldürmüştü! İddianamedeki "Hamilelik" detayı kahretti
Organize suç örgütlerine düzenlenen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunun detayları ortaya çıktı
Organize suç örgütlerine düzenlenen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunun detayları ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Volkan Bozkır Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
THY, NEWARK SEFERLERİNE BAŞLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 11:12:02. #1.16#

title