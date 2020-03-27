THY, New York-İstanbul uçuşlarını durdurdu
THY, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, New York-İstanbul uçuşlarını durdurma kararı aldı.
27.03.2020 01:42 | Son Güncelleme: 27.03.2020 01:42
THY, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, New York-İstanbul uçuşlarını durdurma kararı aldı.
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Kaynak: Dunya.com