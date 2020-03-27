THY, New York-İstanbul uçuşlarını durdurdu Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, New York-İstanbul uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, New York-İstanbul uçuşlarını durdurma kararı aldı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgını kaynaklı uçuş iptallerine ilişkin son güncellemeleri bildirdi.

New York hattının iptal edildiğini belirten Ekşi, 27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 17 Nisan'a kadar sadece sınırlı dış hatta seferlerin devam edeceğini, bu hatlar için güncel durumun THY'nin internet sitesinden takip edilebileceğini ifade etti.

5 şehir dışındaki tüm dış hat seferleri 17 Nisan'a kadar durduruldu

THY'nin internet sayfasında yer alan duyuruda ise Kovid-19 küresel salgını sebebiyle bazı ülkelere gerçekleştirilen uçuşlarda değişiklikler meydana geldiği belirtildi.

Duyuruda, "27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla Şikago, Washington, Hong Kong, Moskova ve Addis Ababa dışındaki tüm dış hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulacaktır." ifadesi kullanıldı. Duyuruda, iptal edilen seferlerle ilgili yapılabilecek işlemlere ilişkin bilginin internet sitesinin online işlemler ve iade talepleri sayfasından takip edilebileceği kaydedildi.

Kaynak: AA