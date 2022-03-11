THY Moskova Şubesinde Uzun Kuyruklar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

THY Moskova Şubesinde Uzun Kuyruklar

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle birçok havayolu Rusya uçuşlarını iptal etti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle birçok havayolu Rusya uçuşlarını iptal etti. Moskova'ya uçuşlarını devam ettiren birkaç havayolu şirketinden bir Türk Hava Yolları (THY). THY'nin Rusya'nın başkenti Moskova'daki şubesi önünde uzun kuyruklar oluştu. Birçok hava yolu güvenlik riski nedeniyle Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'ya da uçuşları askıya aldı

DailyMotion.com / Güncel

Türk Hava Yolları, Moskova, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title