THY Moskova Şubesinde Uzun Kuyruklar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle birçok havayolu Rusya uçuşlarını iptal etti. Moskova'ya uçuşlarını devam ettiren birkaç havayolu şirketinden bir Türk Hava Yolları (THY). THY'nin Rusya'nın başkenti Moskova'daki şubesi önünde uzun kuyruklar oluştu. Birçok hava yolu güvenlik riski nedeniyle Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'ya da uçuşları askıya aldı

DailyMotion.com / Güncel