THY mart ayı uçuş planını güncelledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

THY mart ayı uçuş planını güncelledi

02.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:08
THY mart ayı uçuş planını güncelledi

Türk Hava Yolları (THY), mart ayı uçuş planına göre, yolcuların 223 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırılacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), mart ayı uçuş planına göre, yolcuların 223 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırılacağını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mart ayı uçuş planının güncellendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gökyüzünden uzak geçen günlerin ardından şimdi yeniden buluşma vakti. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020-31 Mart 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın. Uçuş takvimi 31 Mart 2021 tarihine kadar uygulanacak uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız."

Uçuş planına göre yolcuların 223 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırılacağı belirtilen açıklamada, yolcuların, THY'nin yeni uçuş planına, "https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkinden ulaşabileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Berat Albayrak Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Cansu Dere Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Hakan Kutlu Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: THY mart ayı uçuş planını güncelledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 12:24:58. #1.16#
title