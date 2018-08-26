Thy, Kurban Bayramı Tatilinde 2 Milyon 340 Bin Yolcu Taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), Kurban Bayramı tatilinde 10 gün boyunca gerçekleştirilen 15 binin üzerindeki seferle 2 milyon 340 bin 448 yolcu taşındığını açıkladı.

17 Ağustos Cuma günü mesai bitimiyle başlayan Kurban Bayramı tatilinde İstanbul dışına çıkmak isteyenler kara ulaşımının yanı sıra hava ulaşımına da yoğun talep gösterince hava yolu şirketlerinin doluluk oranlarında ciddi artış yaşandı. Bu kapsamda Türk Hava Yolları başta olmak üzere birçok hava yolu şirketi bayram tatilinde ek seferler düzendi. THY, Kurban Bayramı için yurt içi ve yurt dışında toplam 164 ek sefer düzenlerken 17-26 Ağustos tarihleri arasındaki 10 günlük süreçte 2 milyon 340 binin üzerinde yolcu taşındı.

15 binin üzerinde uçuşla 2 milyon 340 bin yolcu taşındı

Kurban Bayramı tatili süresindeki uçuş ve yolcu rakamlarına ilişkin verileri sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bu bayram gerçekleştirdiğimiz 15 bin 48 uçuşta yalnızca 2 milyon 340 bin 448 yolcumuzu taşımadık. Biz aynı zamanda milyonlarca kavuşmayı, heyecanı ve mutluluğu da bir araya getirdik. Türkiye için çalışmaktan, anlam taşımaktan gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL