THY, koronavirüs nedeniyle iç hatlarda sefer yapılacak şehirleri açıkladı Açıklaması Türk Hava Yolları (THY), 29 Mart'tan itibaren iç hatlarda, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, İzmir ve Van seferlerinin icra edileceğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), 29 Mart'tan itibaren iç hatlarda, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, İzmir ve Van seferlerinin icra edileceğini duyurdu.

THY'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle uçuşlarda önemli düzenlemelere gidildiğini belirtildi.

Açıklamada, 27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm dış hat seferlerinin 17 Nisan'a kadar durdurulduğu kaydedilerek, "29 Mart 2020 saat 00.01 (TSİ) itibarıyla iç hatlarda yalnızca Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, İzmir ve Van seferleri icra edilecek olup tüm diğer iç hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda bugün saat 17.00 itibarıyla iç hat uçuşlarında tüm yolculardan valiliklerden seyahat izni aldıklarına dair belge talep edileceği aktarılan açıklamada, gerekli izinlerin nasıl temin edileceği konusunda yönlendirmelerin kısa sürede bilgilere sunulacağı bildirildi.

Kaynak: AA