THY, KORONAVİRÜS NEDENİYLE BAZI SEFERLERİNİ DURDURDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

THY, KORONAVİRÜS NEDENİYLE BAZI SEFERLERİNİ DURDURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
THY, KORONAVİRÜS NEDENİYLE BAZI SEFERLERİNİ DURDURDU

TÜRK Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka seferlerini ikinci bir bildirime kadar durdurduğunu açıkladıKonuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz;

TÜRK Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka seferlerini ikinci bir bildirime kadar durdurduğunu açıkladıKonuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz; Kovid_19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarımız 15 Kasım (bu gece) saat 00ç00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Seyahat sağlığı ve güvenliği Türk Hava Yolları için en öncelikli konudur" ifadelerini kullandı.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title