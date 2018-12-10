THY Kasım Ayında Yüzde 81,4 Doluluğa Ulaştı

Türk Hava Yolları (THY), Kasım ayında yüzde 81,4'lük doluluğa ulaşırken, dıştan dışa transfer yolcu hariç yurt dışı yolcu sayısında ise yüzde 13'lük artış görüldü.

THY Kasım ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, THY Kasım ayında yüzde 81,4'lük doluluk oranına ulaştı. Geçen yılın pozitif baz etkisine rağmen yolcu sayısı, ücretli yolcu kilometre ve doluluklardaki artış, Türkiye'ye ve THY'ye olan talep artışının yılın sonuna doğru da devam ettiğinin önemli bir göstergesi oldu.

Taşınan yolcu sayısında görülen büyüme trendine Kasım ayında da devam edilmiş olup, taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 4'lük artış göstererek 5,5 milyona, toplam doluluk oranı ise yüzde 81,4'e ulaştı.



Kasım ayında, toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan arttı. Dış hat doluluk 3 puanlık artışla yüzde 81 olarak gerçekleşirken, İç Hat uçuşlarda ise yüzde 84 doluluk seviyesi görüldü.



Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) sayısında yaklaşık yüzde 8'lik artış yaşandı. Dıştan dışa transfer yolcu hariç yurt dışı yolcu sayısında ise yüzde 13'lük artış yaşandı.



Kargo ve posta hacmi geçtiğimiz aylardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 45 ile Kuzey Amerika, yüzde 32 ile Afrika, yüzde 23 ile Uzak Doğu ve yüzde 21 ile Avrupa katkı sağladı.



Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk oranında Afrika'da yaklaşık 5 puan, Kuzey Amerika'da 5 puan, Uzak Doğu'da 3 puan ve Orta Doğu'da ise 2 puan artış gerçekleşti.



Ocak-Kasım 2018 trafik sonuçları

Açıklamada verilen bilgilere göre, yılın ilk on bir ayında geçen yılın aynı dönemine göre talepte yaklaşık yüzde 10'luk artış sağlanırken, yolcu sayısı da yüzde 10 artarak 69,7 milyona çıktı..



Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Kasım döneminde 3 puanlık artış ile yüzde 82 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu 3 puan artarak yüzde 82 seviyesine gelirken, yurt içi yolcu doluluğu ise yaklaşık 1 puan artarak yüzde 85 seviyesini gördü.

Dıştan dışa transfer yolcu hariç tutulduğunda yurt dışı yolcu sayısında yaklaşık yüzde 12'lik önemli bir artış yaşandı.

Yılın ilk on bir ayında toplam taşınan Kargo ve Posta geçen seneye göre yüzde 25 artarak 1,3 milyon tona ulaştı.