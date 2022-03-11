THY kar yağışı nedeniyle 180 seferini iptal etti - Haberler

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THY kar yağışı nedeniyle 180 seferini iptal etti

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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THY kar yağışı nedeniyle 180 seferini iptal etti

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 12 Mart tarihli sefer iptalleri yapıldığı duyuruldu.

İSTANBUL (AA) - THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 12 Mart tarihli sefer iptalleri yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, iptal edilen seferlerle ilgili şu bilgiler verildi:

"12 Mart Cumartesi tarihli İstanbul Havalimanı'nda 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 18 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 60'ı dış hat seferidir. Toplam 180 sefer iptali yapılmıştır. Operasyon gereği iptal sayılarının artması muhtemeldir."

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen, İstanbul, Mart, Güncel, Haberler

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