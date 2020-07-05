THY kanatlarını doğa için açıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

THY kanatlarını doğa için açıyor

Türk Hava Yolları (THY) 2019 yılında, 63 futbol sahası kadar toprak, 7 bin 935 adet ağaç ve 784 adet olimpik yüzme havuzunu dolduracak miktarda su kurtardı, ayrıca tonlarca plastik kullanımının önüne geçti.

THY kanatlarını doğa için açıyor
05.07.2020 12:01 | Son Güncelleme: 05.07.2020 12:58

Türk Hava Yolları (THY) 2019 yılında, 63 futbol sahası kadar toprak, 7 bin 935 adet ağaç ve 784 adet olimpik yüzme havuzunu dolduracak miktarda su kurtardı, ayrıca tonlarca plastik kullanımının önüne geçti.

THY Basın Müşavirliği açıklamasında, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu'na göre şirketin, geçen yıl hem çevreye hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağladığı, pandemi krizi öncesinde sürdürülebilir büyüme ve karlılık stratejisini başarıyla uygulayarak 74,3 milyon yolcu taşıdığı 2019'da, iklim değişikliğiyle mücadele ve yakıt verimliliğini artırma konularına da odaklandığı belirtildi.

Yaklaşık 60 bin kişilik THY ailesinin de Çevre Bilinci eğitimleri aldığı vurgulanan açıklamada, 2019'da 63 futbol sahası kadar toprak, 7 bin 935 adet ağaç ve 784 adet olimpik yüzme havuzunu dolduracak miktarda su kurtarıldığı kaydedildi.

"Doğadan ayrı kaldığımız zaman mutlu değiliz"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı da şirketin sürdürülebilirlik performansıyla ilgili şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde gördük ki keşfedemediğimiz, doğadan ayrı kaldığımız zaman mutlu değiliz. Dünyanın en çok ülkesini uçuş ağında bulunduran havayolu olarak gelecek nesillerin de dünyamızın doğal ve tarihi güzelliklerini yerinde keşfedebilmesini önemsiyoruz. Sahip olduğumuz bu eşsiz çevreyi korumak için iklim değişikliğiyle mücadele ediyor, yakıt verimliliğimizi artırarak karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik pek çok inisiyatif alıyoruz. Yeni teknolojilere yatırım yapıyor, filomuzu genç ve yakıt verimliliği yüksek, çevreye duyarlı uçaklarla donatıyoruz. Gelecek yıllarda da misafirlerimize konforlu ve sağlıklı bir seyahat ortamı sunarken tüm operasyonlarımızı sürdürülebilir çerçevede gerçekleştirmeye odaklanacağız. THY Teknik AŞ 2019'da yılında önemli bir geri dönüşüm başarısı sergileyen tehlikeli atıkları geri dönüştürerek 63 futbol sahası kadar (12 adet B737-800 hacmine eş atık) toprak kurtarırken, tehlikesiz atıkların dönüşümü ile de 3 bin 648 ağacın kesilmesini önledi. Atık yönetim sistemi sayesinde makine ve uçak yağlarının doğal su kaynaklarına karışmasını önleyen THY Teknik AŞ böylece 784 adet olimpik yüzme havuzu kadar suyu kirlenmekten korudu. Bunun yanı sıra kimyasalların depoya giriş çıkışını denetleyen RFID sistemi geliştirilerek atık kimyasal miktarının azaltılmasına katkı sağlandı."

Uçak içi ikramlarda çevreye ve doğaya zarar vermeyecek ürünlerin tercih edildiği aktırılan açıklamada, "Çocuk misafirlere sunulan tahta oyuncaklar endüstriyel kullanım amaçlı ağaçlardan üretilirken, ikramların ambalajlarında nişasta bazlı doğaya hızla karışan ürünler tercih edildi." denildi.

2019'da biyoambalaj kullanımı sayesinde 176 ton plastik kullanımının önüne geçildiği, tarak ve ayakkabı çekeceğinin seyahat kitlerinden çıkartılarak 105 bin kilogram plastik atığın engellendiği bildirilen açıklamada, "Tüm seyahat ve oyuncak setleri, dış ambalaj poşeti olmadan servis edilerek toplam 15 milyon 229 bin 348 adet poşet kullanımdan kaldırıldı. 145 bin 743 kg tekstil atığı, lisanslı geri dönüşüm firmaları aracılığıyla yeniden tekstil ürününe dönüştürüldü." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sıfır Atık prensibinin etkin uygulanması için İstanbul, Ankara, Aydın, İzmir, Antalya ve diğer dış istasyonlarındaki masa altı çöp kutularını kaldırıldı. Çalışanların, çöplerini yeni yerleştirilen 3 bine yakın iç ve dış atık toplama kutularına atmaları konusunda farkındalık oluşturuldu. Ham maddesi cam, plastik ve kağıt olan çöplerin kaynağında ayrıştırılmasıyla 2019'da 5 bin 624 kg cam (6.750 kg cam ham madde tasarrufu), 67 bin 784 kg plastik (1.085 adet varil petrol tasarrufu) ve 252 bin 167 kg kağıt (bu miktarda kağıt için 4 bin 287 ağacın kesilmesi gerekirdi) geri dönüşüme kazandırıldı. THY'nin havayolu şirketlerine yer hizmetleri sunan iştiraki TGS, İstanbul Havalimanı'nın apron bölgesindeki elektrikli araçlarıyla önemli işlere imza atıyor. Uçakları hareket ettiren ve bagajları taşıyan küçük araçlar arasında elektrikli olanların sayısı gün geçtikçe artıyor. 2019 yılı itibarıyla 8 tane Pushback cihazı, 291 tane bagaj traktörü, 11 tane forklift ve 14 tane kamyonet elektrikle çalışıyor. İstanbul Havalimanı'nın apron büyüklüğü nedeniyle önemli bir yakıt tasarrufu sağlanıyor."

Turkish Cargo, depresyondaki 4 sirk aslanını özgürlüğe taşıdı

THY'nin kargo markası Turkish Cargo'nun ise gerçekleştirdiği nesli tükenmekte olan hayvan taşımaları ile doğal hayatın korunmasına katkıda bulunduğu dile getirilen açıklamada, doğal yaşamı korumak için birçok uluslararası deklarasyona imza atan marka #MissionRescue adlı proje ile sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirdiği taşımalarını hayvanlara gökyüzünde ideal ortamı sağlayarak icra ettiği belirtildi.

Turkish Cargo, 2019 yılında hayvan taşımaları kapsamında, depresyondaki 4 sirk aslanının Kiev'den Güney Afrika'ya özgürlük yolculuğunu gerçekleştirdi ve nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl akbaba Dobrila'yı, Sırbistan'daki doğal yaşam alanına taşıdı.

Dünyada en genç filoya sahip havayolları şirketlerinden biri olan THY, 2019'da uyguladığı yakıt tasarrufu uygulamaları ve yeni nesil uçaklarıyla önemli bir yakıt verimliliği sağladı. Filosunu yeni nesil B787-9 ve A321 NEO ile güçlendiren şirket, yeni uçaklarıyla icra ettiği uçuşlarda koltuk başına yüzde 20'ye varan oranda tasarruf gerçekleştirdi. Bayrak taşıyıcı havayolu, yakıt tasarruf uygulamaları ile birlikte 2019 yılında 55 bin 492 ton yakıtı tasarrufu ederek 174.800 ton karbon emisyonunun atmosfere salınımını engelledi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor Haber
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti Haber
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok Haber
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Rize'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk 12 kilometre uzaklıkta bulundu Haber
Rize'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk 12 kilometre uzaklıkta bulundu
Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, 'Babacan tavır' diyerek kararı bozdu Haber
Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, "Babacan tavır" diyerek kararı bozdu
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz Haber
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken önlemleri madde madde sıraladı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken önlemleri madde madde sıraladı
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Son dakika: Sakarya Valisi: Fabrikada denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı
Son dakika: Sakarya Valisi: Fabrikada denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Milli futbolcu Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor
Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, ABD başkanlığı için Trump'ın rakibi oldu
Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, ABD başkanlığı için Trump'ın rakibi oldu
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Yaklaşanın öldüğü kuyu için vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor
Yaklaşanın öldüğü kuyu için vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Esra Albayrak Halife Hafter Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Henry Onyekuru Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Düğün Bakan Sakarya
Şu an buradasınız: THY kanatlarını doğa için açıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 13:08:57. #1.14#
title