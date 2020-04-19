THY KABİN AMİRİ KIZININ DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI
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Çin Halk Cumhuriyeti, Türk Hava Yolları, Koronavirüs, Güncel

THY KABİN AMİRİ KIZININ DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI

Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den tıbbı malzeme getiren kargo uçuşunda görevli Türk Hava Yolları (THY) kabin amiri Murat Salkım, kızı Elif'in doğum gününü 35 bin feette bir video ile kutladı.

19.04.2020 22:58 | Son Güncelleme: 19.04.2020 22:58
THY KABİN AMİRİ KIZININ DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI

Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den tıbbı malzeme getiren kargo uçuşunda görevli Türk Hava Yolları (THY) kabin amiri Murat Salkım, kızı Elif'in doğum gününü 35 bin feette bir video ile kutladı. THY Kabin Amiri Murat Salkım, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den tıbbi malzemeleri taşıyan Pekin-İstanbul kargo uçuşunda görevliydi. Uçuş günü kızı Elif'in doğum günü nedeniyle ekip arkadaşları ile birlikte bir doğum günü videosu hazırladı. Konuyla ilgili olarak THY sosyal medya hesabından paylaşılan video şu cümlelerle paylaşıldı;

Sizler, güvenle evlerinizde kalın diye onlar gökyüzünde! Kıymetli kabin amirimiz Murat Salkım, sevgili kızı Elif'in doğum gününü görev başında kutladı. Nice güzel yaşların olsun Elif! Tıbbi Koruyucu Malzeme Taşıması Gerçekleştirilen Pekin-İstanbul


- Yıldız

Kaynak: DHA

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