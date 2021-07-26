THY İtalya'daki grev nedeniyle bugünkü seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), İtalya genelindeki grev nedeniyle bugünkü seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), İtalya genelindeki grev nedeniyle bugünkü seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, ülkedeki grev nedeniyle, TK1861-TK1862 İstanbul Havalimanı-Roma, TK1873-TK1874 ve TK1895 - TK1896 İstanbul Havalimanı-Milan ile TK7794-TK7795 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Milan ve TK1321-TK1322 İstanbul Havalimanı-Bologna seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği kaydedildi.

Yolcuların uçuşlarına ait güncel durumu www.turkishairlines.com/tr-tr/ucak-bileti/ucus-durumu/ linki üzerinden kontrol edebileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ