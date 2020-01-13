THY, İTALYA'DAKİ GREV NEDENİYLE BAZI UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ
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THY, İTALYA'DAKİ GREV NEDENİYLE BAZI UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ

TÜRK Hava Yolları'nın (THY), yarın Roma, Venedik ve Milano'ya yapılması planlanan bazı seferleri, İtalya'daki hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

13.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:00
THY, İTALYA'DAKİ GREV NEDENİYLE BAZI UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ
TÜRK Hava Yolları'nın (THY), yarın Roma, Venedik ve 'ya yapılması planlanan bazı seferleri, 'daki hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi twitter  hesabından açıklama yaptı. Açıklamada,  "14 Ocak (yarın) 2020 tarihinde İtalya hava trafik kontrolörleri grevi sebebiyle, aşağıda detayları verilen seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. TK1865-TK1866 İstanbul-Roma-İstanbul, TK1871-TK1872 İstanbul-Venedik-İstanbul, TK1895-TK1896 İstanbul-Milano-İstanbul" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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