THY İstanbul Havalimanı operasyonlarını 00.00'a kadar durdurdu

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı operasyonlarının saat 00.00'a kadar durdurulduğunu duyurdu.

Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilgili otoritelerin havalimanları ve ulaşım yollarını uçuşlara yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Üstün, açıklamasında, "Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00.00'a kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Bu arada, uygun görülmesi halinde bazı seferlerin istisnai olarak icra edilebileceği belirtildi.