THY İstanbul Havalimanı operasyonlarını 00.00'a kadar durdurdu - Haberler
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THY İstanbul Havalimanı operasyonlarını 00.00'a kadar durdurdu

THY İstanbul Havalimanı operasyonlarını 00.00'a kadar durdurdu
AA / Kenan Irtak - Haberler | Güncel

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı operasyonlarının saat 00.00'a kadar durdurulduğunu duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı operasyonlarının saat 00.00'a kadar durdurulduğunu duyurdu.

Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilgili otoritelerin havalimanları ve ulaşım yollarını uçuşlara yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Üstün, açıklamasında, "Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00.00'a kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Bu arada, uygun görülmesi halinde bazı seferlerin istisnai olarak icra edilebileceği belirtildi.

AA / Kenan Irtak - Son Dakika Haberleri

İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları, Twitter, Güncel, Haber

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